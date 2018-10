اومنیته: وال استریت ژورنال و پول ویژگی مشترکی دارند، هیچیک معطر نیستند

به نوشته روزنامه اومنیته، نزدیک به حزب کمونیست فرانسه، وال استریت ژورنال در سرمقاله یکی از آخرین شماره های خود از ژئیر بُولسُنَرو نامزد نئوفاشیست ریاست جمهوری برزیل حمایت کرده است. وال استریت ژورنال کمترین اشاره ای به این موضوع که وی نوستالژی دوران تسلط دیکتاتوری نظامی برزیل را دارد، ضد سیاهپوستان، زنان و همجنسگرایان است، نکرده.

اومنیته پرسیده است که آیا یک ژورنالیست واقعی نباید قادر به تشخیص نقش عملی و پراهمیت برخی از شخصیتهای سلطه جو و خودکامه باشد؟ این روزنامه به طعنه و استهزا نوشته است که وال استریت ژورنال از استفاده کمی افراطی چنین افرادی از دهان بند و شکنجه کمترین احساس ناراحتی نمی کند همچنانکه در گذشته با ملقب کردن دیکتاتورهایی چون "آلبرتو فوجیمُوری" به "بانی مدرنیته" در پرو، "ویدِلا" به "شخصیتی ضد تروریسم" در آرژانتین و "پینوشه" به "ﻣﺆسس نهادهای دموکراتیک" در شیلی، به آنان ادای احترام کرد. در پایان مقاله اومنیته آمده است: "وال استریت ژورنال خوشنود و کامیاب است. وال استریت ژورنال و پول ویژگی مشترکی دارند: هیچیک معطر نیستند."

روزنامه چپگرای لیبراسیون از انتشار کتابی از دانیل اشنایدرمن، که وقایع نگار ستون ویژه همین روزنامه است، خبر داده. نویسنده در کتاب خود با تعمق و ﺗﺄمل در آرشیو روزنامه های بین المللی چون نیویورک تایمز در آمریکا یا روزنامه های فرانسوی به استثنای روزنامه اومنیته، در دهه ٣۰ میلادی از جبن و یا بی بصیرتی و بی خردی آنها در برابر صعود بلامنازع هیتلر و خطر وقوع جنگ، فاجعه و بلا و نسل کشی پرده برمی دارد.

دانیل اشنایدرمن برای یافتن چرایی این امر چندین فرضیه را پیش کشیده است: بسنده کردن روزنامه نگاران و خبرنگاران به تنها چند منبع حتی وقتی که ابن منبع گوبِلز باشد تا جایی که به ناهار وشام خوردن و گفت و شنود غیر رسمی افشا نشده آنان با اربابان آتی خونریزی و جنگ بینجامد؟ الزام نابجای آنها به حفظ بی طرفی؟ ناتوانیشان در بررسی آنچه که در آن دوره چیزی جز شایعاتی به دور از تصور محسوب نمی شد؟ و یا تنها کاهلی ناشی از بی صلاحیتیشان؟

به نظر نویسنده، هیچکدام از این فرضیه ها بی آنکه دور از حقیقت باشد، پاسخی قطعی به پرسش مورد نظر وی نیست.

به نوشته روزنامه میانه روی لوموند، به یمن سرمایه گذاری پنج میلیون دلاری شرکت رسانه ای استریمینگ* آمریکایی نت‌ فلیکس، فیلم ناتمام سینماگر مشهور آمریکایی، اُرسن ولز، جانی تازه یافت. ارسن ولز آخرین فیلم خود را به مدت شش سال از ۱٩۷۰ تا ۱٩۷۶ فیلمبرداری کرد. سرمایه گذار ایرانی این فیلم مهدی بوشهری، سومین همسر شاهدخت اشرف پهلوی بود. این فیلم با نام "سوی دیگر باد"، The other Side of the Wind، از دوم نوامبر آینده به مشترکین این شرکت بین الملل عرضه خواهد شد.

به گزارش روزنامه راستگرای فیگارو، کشف یک دیوارنگار در حین کاوش های باستان شناسی در ویلای بسیار زیبایی در ناحیهٔ کامپانیای ایتالیا نشان می دهد که شهر باستانی پمپئی بر اثر فوران آتشفشان کوه وزوو* یا وزویوس* در ۲۴ اکتبر سال ۷٩ بعد از میلاد مسیح در زیر خاک مدفون گردید نه دو ماه پیش از این تاریخ در فصل تابستان. بر این دیوارنگار این جمله به چشم می خورد: "(فُلانی) در اول ماه نوامبر شکمخوارگی کرد." به نوشته فیگارو، بی تردید این جمله شوخی چند کارگر با یکی از رفقای خود بوده است که پرخوری کرده بوده.

به گفته آلبرت آنجلو، برخی از راهبان قرون وسطی به هنگام نسخه برداری از نوشته بر جا مانده از پلین لو ژن*، سناتور و وکیل شهیر روم باستان، در توصیف این واقعه که خود نیز شاهد عینی آن بود و بر اثر آن دایی خود را از دست داد، اشتباه کرده اند. این راهبان تاریخ وقوع آتشفشان را اول ماه سپتامبر ثبت کرده اند. آلبرت آنجلو از مدتها قبل می گفت که اشیاء پیدا شده در حفاری های انجام گرفته در پمپئی در آن زمان در تابستان یافت نمی شد.

از سوی دیگر به گفته باستانشناسی به نام گرتا استفانی، پیش از این نیز کشف سکه ای در سال ۱٩۷٣ که پس از ماه سپتامبر سال ۷٩ میلادی ضرب دیده بود، پذیرش صحت تاریخ ثبت شده توسط نسخه برداران را سخت ساخته بود.

در روزنامه فیگارو همچنین آمده است که نتایج معالجات پروفسور ژان-میشل جورکا در فرانسه نشان میدهد که تمرینات ورزشی منظم موجب کاهش و یا تعدیل علائم بیماریهای روحی و روانی به ویژه افسردگی، اختلال دوقطبی یا شیدایی و شیزوفرِنی می گردد. به گفته وی، ورزش احتمال عود کردن مجدد افسردگی را کم می کند.

* Streaming media

* Netflix

* Vésuve

* Vesuvius

* Pline le Jeune