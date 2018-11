"سیگال مندلکر" معاون وزیر خزانه‌‌داری آمریکا، روز دوشنبه ٢١ آبان/ ۱٢ نوامبر به خبرنگاران گفت، "سوئیفت"* دسترسی مؤسسه‌های مالی ایرانی را که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داشته‌اند مسدود کرده است؛ وی افزود با توجه به تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، دسترسی این بانک نیز به سوئیفت مسدود شده است.

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت، درباره تلاش اروپا برای ارائه سازو کار ویژه مالی (اس.‌پی.‌وی) با هدف کمک به دور زدن تحریم‌های واشنگتن، نگرانی نداشته و امیدوار است اروپا و آمریکا بتوانند با یکدیگر در این رابطه همکاری کنند.

برخی از بانک‌های ایرانی از جمله بانک ملی با ارسال نامه‌ای به شعب خود، پیش‌تر از قطع دسترسی به شبکه "سوئیفت" از ساعت ١٤٫٣٠ روز دوشنبه ۱٢ نوامبر خبر داده‌ بودند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قطع خدمات "سوئیفت" به بانک‌های ایرانی اعلام کرد: این سامانه نقشی در نگهداری حساب‌ها و تسویه ارزی ندارد و با قطع خدمات سوئیفت، خللی در مبادلات ارزی و تجارت خارجی پیش‌بینی نمی‌شود.

جامعه جهانی ارتباطات بانکی، موسوم به "سوئیفت"، همزمان با بازگشت موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اعلام کرد: دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی به این سامانه پیام‌رسان بانکی تعلیق می‌شود.

برخی از منابع، از قطع خدمات "سوئیفت" برای بانک مرکزی و بسیاری از بانک‌های ایرانی خبر داده‌اند. خزانه داری آمریکا می‌گوید که "سوئیفت" برای تمامی بانک‌های ایرانی که از سوی آمریکا تحریم شده‌اند، قطع می‌گردد.

"سوئیفت" یک پیام‌رسان مالی بین‌المللی است که زیرساخت‌های لازم را برای تراکنش‌های مالی در اختیار حدود ۱۱ هزار بانک و مؤسسه مالی در ۲١۰ کشور و سرزمین در جهان قرار می‌دهد. در اکثر موارد، تراکنش‌های مالی میان دو بانک مختلف توسط سیستم "سوئیفت" انجام می شود‌؛ این سیستم روزانه نزدیک به ۳۲ میلیون پیام مالی را ردو بدل می کند.

سیستم "سوئیفت" توسط مؤسسه‌ای به همین نام اداره می‌شود؛. این مؤسسه به صورت یک شرکت تعاونی است که بانک‌های بزرگ و کوچک جهان ازجمله بانک‌های آمریکایی در آن عضویت دارند.

امور اجرایی "سوئیفت" توسط یک هیأت مدیره که از سوی بانک‌های عضو انتخاب می‌شود، مدیریت می‌گردد. مقر این شرکت در بروکسل، پایتخت بلژیک است و تابع قوانین اتحادیه اروپا است.

به رغم آنکه "سوئیفت"، یک نهاد و یا مؤسسه آمریکایی محسوب نمی‌شود، ولی فشارهای واشنگتن بر"سوئیفت" بالاخره مؤثر مواقع شد و سوئیفت هم مانند بسیاری از بانک‌های اروپایی ناگزیر شد تا از رویکرد واشنگتن پیروی کند.

واشنگتن پیش‌تر اعلام کرده بود که در صورت عدم همکاری در جهت تحریم‌های ایران، "سوئیفت" و مدیران آن را جریمه و تحریم خواهد کرد.

SWIFT - The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication *