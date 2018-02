فیلم "سه بیلبورد خارج از اِبینگ، میسوری" در صدر برندگان جوایز "بَفتا" قرار گرفت

جایزه "بَفتا" مهمترین جایزه بریتانیا محسوب می‌شود و در این دوره فیلم "سه بیلبورد: تابلوهای انتقام" جوایز بهترین فیلم، بهترین سناریو و بهترین بازیگر آن را کسب کرد.

مراسم اهدای جوایز "بَفتا" در این دوره تحت تاثیر ماجرای رسوایی هاروی واینستین، تهیه کننده هالیوودی و افشاگری‌های زنان درباره آزار جنسی در سینما قرار گرفته بود. در این مراسم مهمانان همگی در حمایت از جنبش Me too و Time’s up سیاه پوشیده بودند. همچنین برخی مهمانان سنجاق سینه Time’s up به معنی "وقت‌تان تمام است" را به لباس خود نصب کرده بودند. این نشان در ماه‌های اخیر با هدف درخواست به پایان دادن به آزار جنسی در هالیوود طراحی شده است.

خبرگزاری فرانسه نوشته که به نظر می‌رسد اهدای برخی جوایز نیز با توجه به این وقایع و نمادین بوده، همچنان که "فرانسیس مک دورمان" بازیگر آمریکائی در حالی جایزه بهترین بازیگر زن را به دلیل بازی در فیلم "سه بیلبورد، تابلوهای انتقام" دریافت کرد که در آن نقش مادری را ایفا می‌کند که در پی کسب عدالت است. وی به هنگام دریافت این جایزه با زنانی که برای جلوگیری از آزار جنسی می‌جنگند، ابراز "همبستگی" کرد.

در مراسم اهدای جوایز "بَفتا" همچنین فیلم "َشکل آب" نیز نامزد دریافت ۱۲ جایزه شده بود توانست جایزه بهترین موزیک اصیل را دریافت کند. این فیلم درباره یک خدمتکار است که با یک موجود دوزیست ساخته دست انسان ارتباط برقرار می‌کند.

همچنین "گری اولدمن"، بازیگر بریتانیایی برای نخستین بار توانست جایزه بهترین بازیگر مرد "بفتا" را به دلیل بازی در فیلم "بهترین ساعت" کسب کند. وی در این فیلم نقش "وینستون چرچیل" را ایفا کرده است.

فیلم "بهترین ساعت" همچنین توانست جایزه بهترین گریم را نیز دریافت کند.

گفتنی‌ست فیلم "فروشنده" اصغر فرهادی نیز که در بخش رقابتی فیلم‌های خارجی حضور داشت، هیچ جایزه را نتوانست به دست بیاورد.