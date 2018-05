خارج از آمریکا، شاید مردم تام ولف را بیشتر به واسطۀ سینما بشناسند. رمان‌های او همیشه مورد توجه سینماگران آمریکایی بود اما بخصوص دو رمان او دستمایۀ دو فیلم بسیار پرفروش شد: "مردان واقعی" که حماسه‌ای است از فضانوردان آمریکایی و "آتش غرور" که نگاهی بی‌رحمانه به محافل قدرت و پول در آمریکاست.

اما تام ولف، قبل از نوشتن این رمان‌های پرفروش سال‌ها برای صیقل دادن قلم خود تلاش کرده بود. او رفته رفته شیوه‌ای را در رمان نویسی پیش گرفت که حداقل در ظاهر، به روزنامه‌نگاری بسیار نزدیک بود. او حتی خود از این سبک با عنوان "روزنامه‌نگاری نوین" (New Journalism) صحبت می‌کرد. نویسندگانی چون ترومن کاپوتی (خالق در کمال خونسردی) نیز به این سبک اعتبار و شهرتی جهانی داده‌اند.

تام ولف در آغاز فقط برای مطبوعات می‌نوشت و بعد به رمان‌نویسی پرداخت. اما در هر دو رشته، وی همیشه به چند موضوع اساسی توجه داشت: طبقات اجتماعی، قدرت، فساد، سکس و منشأ و ریشه یا هویت آدم‌ها. او به روزنامۀ وال‌استریت گفته بود: "معتقدم که تمام لحظات مهم زندگی انسان تحت تأثیر مسئلۀ جایگاه و مقام (اجتماعی) است".

ولف ابتدا در روزنامه‌ای محلی در ماساچوست و سپس در واشنگتن پست و هرالد تریبون مقاله نوشت. سبک نگارش او از همین دوران کم‌کم شکل گرفت و البته در آغاز با انتقادهای زیادی هم مواجه شد. در سال ١٩۶٨، منتقد مجلۀ تایم نوشته بود: "نگارش ولف اعصاب‌ خردکن است اما به هرحال در روزنامه‌نگاری زبان تازه‌ای را ایجاد کرده است".

نخستین تلاش جدی تام ولف در رمان نویسی بالاخره در سال ١٩٨٧ با "آتش غرور" (The Bonfire of the vanities) نتیجه داد. این رمان که به محافل سوداگری وال‌استریت توجه نشان داد به سهم خود کنجکاوی نویسندگان دیگر و همچنین سینماگران را به دنیای بانک و معامله و بورس جلب کرد. فیلمی که بر اساس این رمان ساخته شد نیز کلیشه‌هایی را در بارۀ محافل سرمایه و ثروت آمریکایی باب کرد که بسیار رایج شد.

بعد از این کتاب، تام ولف چهار رمان بزرگ دیگر نوشت که همگی جزو پرفروش‌ها بودند. او در عین حال مقاله‌نویسی برای مطبوعات را هم ادامه می‌داد. تام ولف چند جستار نیز در موضوعات گوناگون – مثلاً در باب معماری و استعمار – نوشته است.