این اولین نشست سران عضو این سازمان پس از افزایش اختیارات است که در آن به بررسی اقدامات سازمان در زمینه مقابله با تولید و استفاده از سلاح شیمیایی پرداخته خواهد شد.

بر اساس اختیاراتی که در ژوئن گذشته به سازمان اعطا شد، این نهاد بین‌المللی می‌تواند به اتهامات استفاده از سلاح شیمایی از سوی کشورهایی که در آن از این سلاح استفاده شده رسیدگی نماید. کشور متهم‌کننده باید رسماً از سازمان یادشده درخواست رسیدگی نماید.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، شکایات متعددی که از دولت بشار اسد مبنی بر استفاده از سلاح شمیایی علیه مخالفین که از سال ٢٠١٣ میلادی متناوباً انتشار یافته، موضوع مسمومیت جاسوس روسی در انگلستان، مسمومیت برادر "کیم یونگ ایل" در مالزی، قدرت‌های جهانی را به لزوم افزایش اختیارات سازمان منع سلاح‌های شیمیایی متقاعد کرده است.

سازمان منع سلاح‌های شیمیایی که در سال ٢٠۱٣ از سوی آکادمی نوبل برنده جایزه صلح اعلام شد، مسئولیت دارد به اجرای مفاد کنوانسیون ممنوعیت تولید، ذخیره و استفاده از سلاح شیمیایی، نظارت نماید. این سازمان در آخرین گزارش خود اعلام داشته است که موفق شده از سال ١٩٩٧میلادی تا کنون، در حیطه مسئولیت خود، ۹۶ درصد ذخایر سلاح های شیمیایی موجود در جهان را شناسایی و نابود کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، موضوع استفاده حکومت اسد از سلاح شیمیایی علیه مردم سوریه، همچنان از بحث‌های پر سروصدای نشست کنونی سازمان در لاهه خواهد بود.

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) *